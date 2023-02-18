عقوبة موجعة لبريطاني.. رد الجميل بسرقة مجوهرات امرأة قدمت له الشاي

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اعتقل لص بريطاني، وحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات، بعد سرقة قلادة ذهبية من امرأة مسنة، تبلغ من العمر حوالي 96 عاما.

ساعدته فسرقها

وفي التفاصيل، حاز البريطاني صابر ماكين، 37 عاما، لقب أحقر لص في بريطانيا، لسرقته امرأة مسنة تبلغ 96 عامًا بنهبها في منزلها، بعد أن رأته يجلس في البرد جوار المنزل فعطفت عليه وقدمت له قدحًا من الشاي، وبعدها، هاجم المرأة التي تعيش وحدها، وسرق قلادة ذهبية كانت ترتديها.

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الإلهاء وسرقة النقود

في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن، ومدن بريطانية متعددة، تكاثرت العصابات، وتعددت حالات السرقة والسطو.

ووثق مقطع فيديو متداول، سجلته كاميرا أحد المتاجر في بريطانيا، في يناير الماضي، ظهور عصابة نسائية تعمد إلى سرقة رواد المتاجر، معتمدة على إلهاء الضحية، والاستيلاء على نقودهم.

وانتشرت حوادث السرقة والسطو على المحال والمتاجر والأشخاص في بريطانيا، خلال الآونة الأخيرة، في غياب تام من عناصر الأمن.