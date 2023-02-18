اقتتال بين عناصر مليشيا الحوثي بسبب الخلاف على الأموال المنهوبة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة إب في اليمن، اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيا الحوثي، في ظل انفلات أمني مروع تعيشه المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأوضحت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر من مليشيا الحوثي في السوق المركزي لمدينة إب عاصمة المحافظة، وتسببت بخسائر مادية لعدد من أصحاب المحلات التجارية، وأحدثت حالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات جاءت عقب خلافات بين تلك العناصر على تقاسم جبايات واموال تم نهبها من المواطنين في السوق، وفقا لـ”الصحوة نت”.

موجهات بين فصائل الحوثيين

وبين الحين والآخر، تشهد محافظة إب مواجهات بين فصائل وأجنحة المليشيا، نتيجة خلافات بينية أغلبها بسبب الجبايات والأموال المنهوبة وصراعات النفوذ والسلطة والتي وصلت في العديد من الأحيان لمواجهات مسلحة سقط فيها قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية.

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وفي حادث آخر، قامت عصابة مسلحة على نهب مواطن يدعى “بسام البخيتي” بمنطقة السحول شمال مدينة إب، حيث اعترضته أثناء محاولته الوصول إلى مدينة إب، ونهبت كل ما يملك بقوة السلاح، في الوقت الذي هددته بالقتل، بالتزامن مع انتشار عصابات عديدة تمارس عمليات النهب والجريمة في منطقة السحول شمالي المحافظة.

تدهور الأوضاع المعيشية

في سياق منفصل أقدم مواطن على قتل نفسه، في منطقة “جبل معود” بمديرية ريف إب، بسبب تدهور أوضاعه المعيشية.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، زاد أعداد الحالات النفسية والمرضية بشكل غير مسبوق نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

وتعيش المحافظات اليمنية، ومنها محافظة إب، على وقع فلتان أمني تقوده مليشيا الحوثي ومعه زادت أعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين.

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