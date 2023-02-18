قردة تقتحم حفل زفاف بالمكسيك.. ماذا حدث؟

تواصل- فريق التحرير:

حفلات الزفاف دائما ما تتعرض لمواقف نادجرة ومثيرة، وهذا ما تعرض له زوجان، حيث تفاجأ عروسان في المكسيك باقتحام مجموعة من القردة المشاكسة لحفل زفافهما.

وفي تفاصيل الواقعة المثيرة التي تناقلتها وسائل إعلام، فقد تعرضت امرأة أمريكية تدعى صوفي نجو، وزوجها أندور، التي أقامته في المكسيك.

جلسة تصوير:

وكان العروسان في وسط جلسة تصوير خاصة لزفافهما، فوق أحد الجسور في أحد المنتجعات المُحاط بالأشجار الاستوائيّة.

وكشفت العروس، أن تحضير حفل زفافها في وجهة سياحيّة كان رغبةً منها بتنظيم احتفال كبير مع جميع الأشخاص الذين يحتلون مكانة مميزة فى حياتها هي وزوجها.

اقتحام القردة

وتروي العروس لحظة اقتحام اتلقردة قائلة :” فجأة توجّهت قردة نحونا أثناء رقصنا، وصُدمت جدًا في البداية لأنّني رأيت شيئًا ما يتّجه إلينا من طرف عيني، ولم يكن لدى أي فكرة عمّا كان”.

وتابعت :” كان زوجي هادئًا للغاية، وقد تسلّقت القردة على زوجها مع صغيرها”.

اقرأ أيضا:

4 حلول لمواجهة انتشار مجموعات قردة البابون