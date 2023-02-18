السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عقوبة موجعة لبريطاني.. رد الجميل بسرقة مجوهرات امرأة قدمت له الشاي
مشهد مؤثر.. هكذا كان لقاء صغار الأغنام مع أمهاتها بعد 13 يوما تحت الأنقاض
اقتتال بين عناصر مليشيا الحوثي بسبب الخلاف على الأموال المنهوبة
استشار يحذر من تقديم القهوة مباشرةً بعد تناول طعام دسم: تسبب هذا المرض
قردة تقتحم حفل زفاف بالمكسيك.. ماذا حدث؟
وظائف بعدة تخصصات لدى شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”

الرئيسية

 /

منوعات

 /

قردة تقتحم حفل زفاف بالمكسيك.. ماذا حدث؟

قردة تقتحم حفل زفاف بالمكسيك.. ماذا حدث؟

قردة تقتحم حفل زفاف بالمكسيك.. ماذا حدث؟
٠٦:١٤:٢٢ م، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

حفلات الزفاف دائما ما تتعرض لمواقف نادجرة ومثيرة، وهذا ما تعرض له زوجان، حيث تفاجأ عروسان في المكسيك باقتحام مجموعة من القردة المشاكسة لحفل زفافهما.

وفي تفاصيل الواقعة المثيرة التي تناقلتها وسائل إعلام، فقد تعرضت امرأة أمريكية تدعى صوفي نجو، وزوجها أندور، التي أقامته في المكسيك.

جلسة تصوير:

وكان العروسان في وسط جلسة تصوير خاصة لزفافهما، فوق أحد الجسور في أحد المنتجعات المُحاط بالأشجار الاستوائيّة.

وكشفت العروس، أن تحضير حفل زفافها في وجهة سياحيّة كان رغبةً منها بتنظيم احتفال كبير مع جميع الأشخاص الذين يحتلون مكانة مميزة فى حياتها هي وزوجها.

اقتحام القردة

وتروي العروس لحظة اقتحام اتلقردة قائلة :” فجأة توجّهت قردة نحونا أثناء رقصنا، وصُدمت جدًا في البداية لأنّني رأيت شيئًا ما يتّجه إلينا من طرف عيني، ولم يكن لدى أي فكرة عمّا كان”.

وتابعت :” كان زوجي هادئًا للغاية، وقد تسلّقت القردة على زوجها مع صغيرها”.

اقرأ أيضا:

4 حلول لمواجهة انتشار مجموعات قردة البابون

 

الكلمات الدلالية:
اقتحام قردة العروسين المكسيك جلسة تصوير حفل زفاف قردة

مواد ذات صلة

المزيد
حل عسكري لمشكلة الأرق.. كيف تنام في 120 ثانية؟

حل عسكري لمشكلة الأرق.. كيف تنام في 120 ثانية؟

٠٧:١٧ م، الأثنين، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٨
وفاة شاب أمريكي أثناء حفر «ملجأ نووي» تحت الأرض  

وفاة شاب أمريكي أثناء حفر «ملجأ نووي» تحت الأرض  

٠١:٣٢ م، الأربعاء، ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
فرصة عمل لمربية أطفال مقابل 53 ألف دولار.. بشرط واحد

فرصة عمل لمربية أطفال مقابل 53 ألف دولار.. بشرط واحد

١١:٣٧ م، السبت، ٢٣ مارس ٢٠١٩
دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة بشأن سواحل البحار في العالم

دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة بشأن سواحل البحار في العالم

٠٩:٥٢ ص، الثلاثاء، ٠٨ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *