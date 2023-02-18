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وظائف بعدة تخصصات لدى شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”
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وظائف بعدة تخصصات لدى شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”

وظائف بعدة تخصصات لدى شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”

وظائف بعدة تخصصات لدى شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”
٠٥:٥٥:٤٠ م، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وهندسية بينبع، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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الوظائف المتاحة:

1- مُمثل مشتريات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

2- مهندس استراتيجية الموثوقية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال موثوقية المصنع.

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طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مُمثل مشتريات: اضغط هنا

2- مهندس استراتيجية الموثوقية: اضغط هنا

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شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس فرص لوبريف وظائف وظائف شاغرة

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