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الكويت تدعو مواطنيها في دولة عربية إلى أخذ الحيطة والحذر

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الكويت تدعو مواطنيها في دولة عربية إلى أخذ الحيطة والحذر

الكويت تدعو مواطنيها في دولة عربية إلى أخذ الحيطة والحذر

الكويت تدعو مواطنيها في دولة عربية إلى أخذ الحيطة والحذر
٠٥:٢٧:٣٣ م، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة.

سفارة الكويت في بيروت:

كما دعت الوزارة المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى التواصل مع سفارة الكويت في بيروت في حال الاستفسار أو لطلب المساعدة عبر هواتف الطوارئ التالية:-009611792810، 0096171171441

 

وقبل أيام أقدم عشرات اللبنانيين، على قطع الطرق شمالي لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

وشملت عمليات قطع الطرق مدينة طرابلس، حيث قام اللبنانيون بقطع ووقف حركة المرور على الطرق باستخدام السيارات والصهاريج وحاويات نفايات والحجارة والإطارات.

قطع الطرق بلبنان

الجدير بالذكر أن الليرة اللبنانية تواصل انهيارها أمام الدولار حيث لامس سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء عتبة الـ77 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

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يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ 2019 ما أدى إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.

ارتفاع نسبة التضخم

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة في ظل تراجع سعر العملة اللبنانية وعجز اللبنانيين عن تدبير احتياجاتهم اليومية مع ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم لمستويات قياسية.

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الكلمات الدلالية:
الخليج الكويت تظاهرات دولة عربية لبنان

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