تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 40 ألفاً و642

تواصل- فريق التحرير

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفاً و642، فيما تواصل الفرق عمليات الانتشال لجثامين تحت الأنقاض.

وخلال عمليات الحفر والإنقاذ، عثر رجال فرق الإنقاذ في تركيا على مبلغ مالي كبير تحت الأنقاض خلال عمليات البحث وانتشال الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية، قيام رجال الإنقاذ بجمع المبلغ المالي والذي يقدر بمليوني دولار.

حجم الأضرار:

وقبل ساعات قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لشبكة تلفزيون ” سى إن إن تورك ” التركية إن العدد الإجمالي للقتلى في تركيا بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد بلغ 39 ألفا و 672 شخصا .

كما انهار أكثر من 84 ألف مبنى في المنطقة أو تضرر بشكل كبير في أعقاب الزلزالين والآلاف من الهزات الارتدادية التي أعقبتهما، حسبما قال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم.

تحرك القشرة الأرضية:

من ناحية أخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

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