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مشهد مؤثر.. هكذا كان لقاء صغار الأغنام مع أمهاتها بعد 13 يوما تحت الأنقاض
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مشهد مؤثر.. هكذا كان لقاء صغار الأغنام مع أمهاتها بعد 13 يوما تحت الأنقاض

مشهد مؤثر.. هكذا كان لقاء صغار الأغنام مع أمهاتها بعد 13 يوما تحت الأنقاض

مشهد مؤثر.. هكذا كان لقاء صغار الأغنام مع أمهاتها بعد 13 يوما تحت الأنقاض
٠٦:٤٣:٠٩ م، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم السبت،من إنقاذ  مجموعة من الخراف الصغيرة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، كما أظهر مقطع فيديو متداول.

بمدينة غازي عنتاب

وأوضح الفيديو، الذي التقط بمدينة غازي عنتاب الشورية المنكوبة جراء الزلزال، أن الخراف الصغيرة اندفعت بسرعة ولهفة للخروج من بين الركام، ولقاء أمهاتها.

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إنقاذ رؤوس الماشية

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية عملية إنقاذ للعديد من رؤوس الماشية العالقة تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ويظهر الفيديو قيام فرق الإنقاذ التركية بالعمال على انتشال وإنقاذ رؤس الماشية في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي تركيا..

وتظهر في الفيديو عدد من الأبقار التي كانت تحت الأنقاض وكيف بدا عليه التعب والهزال، حيث اسعفها سريعا رجال الإنقاذ بتقديم المياه.

وقام رجال الإنقاذ أيضا بانتشال عدد من الأغنام التي كانت عالقة ليدل على مدى الرحمة والعناية بالحيوانات التي حرص عليها فريق الإنقاذ.

الكلمات الدلالية:
الزلزال المدمر زلزال تركيا غازي عنتاب لإنقاذ رؤوس الماشية

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