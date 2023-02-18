الأمل يتجدد..  إنقاذ شخص بعد 296 ساعة على وقوع الزلزال المدمر

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تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال وإنقاذ شخص آخر من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وذلك بعد 296 ساعة على الزلزال.

إنقاذ شاب:

وفي وقت سابق، وبعد 278 ساعة على الزلزال، تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال وإنقاذ شخص بعمر 25 عاما من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

انتشال شخصين:

كما نجحت طواقم الإغاثة التركية في إنقاذ شخصين من تحت الركام بعد مضي 261 ساعة على زلزال ضرب جنوبي البلاد وشمالي سوريا.

وأفاد مراسل وكالة “الأناضول”، أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال محمد علي شاكر أوغلو (26 عامًا)، ومصطفى أوجي (34 عامًا) على قيد الحياة في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

وأوضج أن طاقم الإنقاذ سارع في نقل الناجيين إلى المستشفى بعد انتشالهما حيين من تحت الأنقاض.

وفجر 6 من فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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