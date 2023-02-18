حريق يلتهم 39 سيارة في دولة خليجية

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طالت النيران 39 سيارة متوقفة بجانب الطريق، إثر حريق نشب في مصنع للزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان بالإمارات أمس الجمعة .

حريق بمستودع ملابس:

وتسبب الحريق في إتلاف المصنع ومطبعة ومستودع للملابس الجاهزة، حيث أحدثت النيران أضراراً متفاوتة في تسعة محال تجارية، وبناية سكنية مكونة من طابقين.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان، بدعم وإسناد من الإدارات الإقليمية في دبي والشارقة وأم القيوين، من السيطرة على الحريق، الذي نتج عنه خمس إصابات.

ونقلت صحف محلية عن قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن غرفة العمليات تلقت في الثالثة صباحاً بلاغاً باندلاع الحريق، فتحركت دوريات الشرطة وفرق الدفاع المدني من ثلاثة مراكز إلى موقع الحادث.

كما تم طلب الدعم من مراكز الإمارات المجاورة، دبي والشارقة وأم القيوين، لتأمين الموقع، إضافة إلى سيارات الإسعاف الوطني وشركة الاتحاد للكهرباء والماء.

وساعد تسرب وانتشار الزيوت، على سرعة الاشتعال ووصول الحريق إلى المباني المجاورة.

كما تسبب الحريق في اشتعال الواجهة الخارجية من البرج من جانب واحد، ووصل إلى عدد من الشقق السكنية.

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