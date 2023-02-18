“وما تدري نفس بأي أرض تموت”.. عائلة تنجو من الزلزال وتنتهي حياتها في حريق مروع

تواصل فريق التحرير:

صدق الله العظيم في كتابه العزيز حينما قال :” وما تدري نفس بأي أرض تموت”، وهو ما وقع مع عائلة سورية نجت من الزلزال المدمر، لنتنهي حياتها بطريقة مروعة.

وفاة عائلة سورية:

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها وكالة أنباء “دي اتش آي” أن أفراد عائلة سورية مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال اليوم الجمعة، توفوا جراء حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد يف السادس من الشهر الجاري.

وأفادت الوكالة أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية، حيث اندلع الحريق بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم، هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات، وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.

يذكر أن تركيا تستقبل 3,7 مليون لاجئ سوري منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حجم الأضرار:

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لشبكة تلفزيون ” سى إن إن تورك ” التركية إن العدد الإجمالي للقتلى في تركيا بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد بلغ 39 ألفا و 672 شخصا .

كما انهار أكثر من 84 ألف مبنى في المنطقة أو تضرر بشكل كبير في أعقاب الزلزالين والآلاف من الهزات الارتدادية التي أعقبتهما، حسبما قال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم.

اقرأ أيضا:

لن تصدق ما حدث لسائق حفار سقط عليه عقار في زلزال تركيا (فيديو)