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عاجل.. كهرمان مرعش تتعرض لهزة ارتدادية .. مجددا
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عاجل.. كهرمان مرعش تتعرض لهزة ارتدادية .. مجددا

عاجل.. كهرمان مرعش تتعرض لهزة ارتدادية .. مجددا

عاجل.. كهرمان مرعش تتعرض لهزة ارتدادية .. مجددا
١٠:٣٩:٠٤ ص، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال معهد أبحاث الزلازل التركي إن هزة ارتدادية جديدة ضربت ولاية كهرمانمرعش بقوة 3.8 ريختر.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لشبكة تلفزيون ” سى إن إن تورك ” التركية إن العدد الإجمالي للقتلى في تركيا بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد بلغ 39 ألفا و 672 شخصا .

كما أنهار أكثر من 84 ألف مبنى في المنطقة أو تضرر بشكل كبير في أعقاب الزلزالين والآلاف من الهزات الارتدادية التي أعقبتهما، حسبما قال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم.

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زلزال تركيا كهرمان مرعش معهد أبحاث الزلازل التركي هزة ارتدادية

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