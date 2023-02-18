“من تقوى القلوب”.. مسجد صمد 500 عام أمام 89 زلزالا.. هذه قصته

تواصل- فريق التحرير:

كشفت آثار زلزال تركيا المدمر عن أوجه من الفساد لدى بعض المقاولين والتهاون في بناء المنازل، ما دفع السلطات التركية إلى عملية توقف واسعة لبعض المقاولين المتسببن في زيادة حجم الكارثة.

قصة مسجد صمد 500 عام:

في العمارة الحديثة، يتراوح عمر المباني بشكل عام بين 100 و150 سنة، وبعد هذه الفترة لا يمكن ضمان المتانة. لكن المهندس العثماني معمار سنان وعد السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر أن يبني له مسجداً يبقى قائماً ابد الدهر.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فقد كان التحدي الأكبر لسنان هو أنه بنى مسجد السليمانية في مدينة إسطنبول التي تشتهر بزلازلها القوية والعنيفة.

وأوضحت أن سنان تأكد عند بناء مسجد السليمانية من توفير شرطيه الأساسيين:

1-نوعية الأرض.

2- الأساسات المناسبة.

وأوضحت أنه لأكثر من 5 قرون، نجا المسجد، رغم أبعاده الهائلة، من 89 زلزالاً، 15 منها تجاوزت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع أي أضرار.

وفي التفاصيل كأول خطوة، حفر معمار سنان حفرة أساس مساحتها 150 متراً في 70 متراً وعمقها 6 أمتار، حيث أزال التربة الرملية بسمك 5-6 أمتار حتى وصل إلى الطبقة الصخرية القريبة من السطح.

كما قام بغرز 30 ألف ركيزة في التربة ووضع فوقها أطناناً من الكتل الحجرية، وانتظر لأكثر من عامين.

وبعد هذه الخطوات ضمن أن الأرض أصبحت مضغوطة بشكل أفضل وقادرة على حمل الأوزان.

تصاميم معمارية لمواجهة الزلازل:

1-ملاط خراسان: استخدم المهندس سنان الملاط بعد تغيير قليل في محتواه ما جعله أكثر مرونة ومناسباً في حالات الزلازل.

يذكر أنه في العمارة الكلاسيكية السلجوقية والعثمانية، كانت مادة الحشو الأساسية بين الحجارة في المباني هي ملاط ​​خراسان، وهو عبارة عن خليط جرى استخدامه منذ عهد الأهرامات المصرية، حيث يتصلب تحت الضغط وينثني عند اهتزازه.

2- حلقات رصاصية: من أجل الحفاظ على مرونة الحجارة وعدم سقوطها جراء الاهتزازات التي تسببها الزلازل، أخذ معمار سنان الأعمال الحجرية الكلاسيكية في المآذن خطوة أخرى إلى الأمام، حيث حفر ثقوباً في الحجارة وشَبَكها معاً من خلال حلقات رصاصية.

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