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امرأة جهزوا لها قبرًا في زلزال تركيا.. وعند انتشالها من تحت الأنقاض كانت المفاجأة

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امرأة جهزوا لها قبرًا في زلزال تركيا.. وعند انتشالها من تحت الأنقاض كانت المفاجأة

امرأة جهزوا لها قبرًا في زلزال تركيا.. وعند انتشالها من تحت الأنقاض كانت المفاجأة

امرأة جهزوا لها قبرًا في زلزال تركيا.. وعند انتشالها من تحت الأنقاض كانت المفاجأة
١٠:٠٨:٣١ ص، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لا زالت رحمة الله وعنايته ولطفه تتكشف في وقائع زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب البلاد قبل 12 يوما.

واقعة عجيبة ذكرها موقع “trt” التركي، حول عملية إنقاذ امرأة بعد مرور 257 ساعة على وقوع الزالزال المدمر.

انتشال تركية بعد 257 ساعة:

وكان فرق البحث والإنقاذ قد تمكن من انتشال سيدة تركية على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى دمرته الزلازل في مدينة قهرمان مرعش جنوبي تركيا بعد مضي 257 ساعة.

ونقل عن أقارب المرأة المدعوة نسليهان كيليتش (42 عاماً) أنهم فقدوا الأمل في رؤيتها حية مرة أخرى وحثوا رجال الإنقاذ على التخلي عن مهمتهم بسبب مخاوف من تعرض الجثث المتبقية للتلف.

لكن المرأة فاجأت الجميع بعد أن سُمع صوتها من تحت أنقاض المبنى المدمر الذي كانت تسكن فيه.

وفي عملية إنقاذ وصفت بـ”المعجزة”، جرى انتشال المرأة على قيد الحياة في اليوم الحادي عشر بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا، ثم نُقلت لاحقاً إلى المستشفى.

حجم الأضرار:

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لشبكة تلفزيون ” سى إن إن تورك ” التركية إن العدد الإجمالي للقتلى في تركيا بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد بلغ 39 ألفا و 672 شخصا .

كما انهار أكثر من 84 ألف مبنى في المنطقة أو تضرر بشكل كبير في أعقاب الزلزالين والآلاف من الهزات الارتدادية التي أعقبتهما، حسبما قال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم.

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