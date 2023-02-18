ثورة زراعية بالمملكة.. فريق بحثي ينجح في تحويل التربة الرملية لزراعية عبر  “سعف النخيل”

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تمكن فريق بحثي بجامعة الملك فيصل العلمية إلى الوصول إلى مادة يمكن من خلالها تحويل التربة االرملية إلى تربة صالحة للزراعة.

مخلفات سعف النخيل

وبحسب ما نشرته “اليوم”، فقد أنتج فريق بحثي من جامعة الملك فيصل، مادة “كربوكسي ميثايل سليلوز”، من مخلفات سعف نخيل التمر.

وتسهم المادة وهي تحت التسجيل كبراءة اختراع، في تحويل التربة الرملية إلى تربة يمكن زراعتها.

وفي التفاصيل فإن النفايات النباتية تحتوي على أكثر من 90% «جم / جم» من البوليمرات الكربوهيدراتية التي يمكن تعديلها عن طريق كل من التفاعلات الكيميائية الحيوية وغير الحيوية.

وكان الفريق العلمي، المكون من عدة باحثين وأعضاء هيئة تدريس من كلية العلوم الزراعية والأغذية، ومحطة الأبحاث والتدريب، وكلية الطب البيطري، قد نجح في إنتاج هذه المادة، والتعرف عليها، عن طريق أجهزة متطورة.

30 مليون نخلة:

يذكر أنه يوجد في المملكة ما يقارب 30 مليون نخلة، وتنتج النخلة الواحدة ما معدله 21-23 كجم من النفايات سنويًا.

كما أن عدد الأوراق التي تنتج من النخلة الواحدة نتيجة التقليم تقترب من عشر سعفات، وزن السعفة الواحدة يتراوح بين 3 إلى 5 كجم، ووزن الوريقات يصل إلى 1 كجم من كل سعفة.

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