بعد زيادة زراعته لـ 13%.. توقعات بوصول مبيعات البن إلى 10 ملايين ريال في المملكة

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توقع مختصون وصول مبيعات البن في المهرجان العاشر الحالي إلى 10 ملايين ريال.

يأتي هذا بسبب الإقبال الكبير على البن من مختلف مناطق المملكة، ليتجاوز الرقم المسجل منذ العام الماضي 8 ملايين ريال.

تنافس بين 6 محافظات:

وتواصل المملكة اهتمامها بالبن، الذي يمتاز بسمعة عالمية متميزة، ويمتد تاريخ زراعته إلى أكثر من 8 قرون في جنوب المملكة.

و تزداد زراعة وأشجار البن في محافظات جازان الجبلية سنويا، حتى أسهمت في ارتفاع معدل نمو إنتاج البن 13 %.

ويرتبط مزارعو جبال جازان بعلاقة وطيدة مع شجرة البن، وتتنافس 6 محافظات على زراعة البن هناك وهي الدائر، وفيفاء، والعارضة، والريث، وهروب، والعيدابي.

ويعد مهرجان البن في المملكة الذي يقام كل عام في محافظة الداير شرق منطقة جازان، تظاهرة ثقافية اقتصادية للاحتفال بمنتج البن في المملكة.

ترويج محلي وعالمي:

ويهدف مهرجان البن العاشر إلى إحياء زراعة البن في مرتفعات المنطقة الجنوبية، والتعريف بأهمية أشجار ومحصول البن، والتعريف بتاريخ وعادات وتقاليد مزراعي البن، ويعرض فيه المزارعون أنواع المحاصيل، والاهتمام بزراعة البُن، وترويجه محليا وعالميا.

وكان تمحافظة الدائر قد تصدرت مزارع وأشجار وإنتاج البن في المملكة بشكل عام وجازان بشكل خاص، حيث يبلغ إجمالي المزارع في جازان 2036 مزرعة، وعدد الأشجار 384.214 شجرة، والإنتاج 922 طنا.

عدد المزارعين والأشجار:

ويبلغ عدد المزارعين في الدائر 1101 مزارع، وعدد الأشجار 233.927 شجرة، والإنتاج 651 طنا.

وحلت فيفاء ثانيا بـ361 مزرعة، و58.182 شجرة، وإنتاج 93 طنا، والريث ثالثا بـ211 مزرعة، و32.139 شجرة، وإنتاج 73 طنا، والعيدابي رابعا بـ116 مزرعة، و14.702 شجرة، وإنتاج 22 طنا.

بينما حلت العارضة خامسا بـ189 مزرعة، و23.274 شجرة، وإنتاج 39 طنا، وهروب سادسا بـ58 مزرعة، و21.990 شجرة، وإنتاج 44 طنا.

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