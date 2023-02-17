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مصرع 6 أشخاص في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي الأمريكية
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مصرع 6 أشخاص في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي الأمريكية

مصرع 6 أشخاص في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي الأمريكية

مصرع 6 أشخاص في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي الأمريكية
٠٢:٥٨:٢٥ ص، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت “الشرق الأوسط”، عن وسائل إعلام أمريكية أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي في بلدة صغيرة في ولاية مسيسبي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص في 4 أماكن قبل أن يتم القبض عليه.

الحادث وقع في بلدة أركابوتلا الريفية

وأوضحت شرطة الولاية، أن الحادث وقع في بلدة أركابوتلا الريفية الصغيرة الواقعة بشمال ولاية مسيسبي على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوبي ممفيس بولاية تينيسي.

المسلح اقتحم متجرًا وقتل رجلًا بالرصاص

وأضافت أن المسلح المجهول اقتحم متجرًا وقتل رجلًا بالرصاص ثم ذهب إلى منزل قريب وقتل امرأة، ليتوجه بعد ذلك إلى منزل يعتقد أنه كان يعيش فيه وأطلق النار وقتل شخصين هناك، حيث جرى مطاردته إلى أن تم اعتقاله في أحد المنازل.

ارتفاع معدلات الجريمة داخل الولايات المتحدة

يأتي هذا في الوقت الذي تتوالي فيه وقائع غريبة وصادمة داخل المجتمع الأمريكي والتي تكشف عن وجه آخر للولايات المتحدة، حيث تزداد معدلات الجريمة ولا يكاد يمر يوم دون وقوع حوادث قتل وسرقة خاصة في ولاية شيكاغو.

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