تحذير عاجل من الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية حتى الـ 8 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من رياح نشطة ورياح مغبرة وعوالق ترابية على مناطق مختلفة من المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة شمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الروية، تمتد إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما”.

2 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمه وشرورة”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

4 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد والعلا والعيص وخيبر وبدر وينبع”.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة وجدة ورابغ الجموم والعاصمة المقدسة وأضم والطائف وميسان والعرضيات والقنفذة والليث”.

6 – منطقة عسير، وتشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب والبراك والفحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وسراة عبيدة”.

7 – منطقة الرياض، وتشمل “الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والحريق والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 8 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة السادسة مساءً.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من موجة برد ورياح وأتربة حتى الاثنين

مع تزايدهما في الشتاء.. 3 وصفات طبيعية فعّالة لعلاج البرد والسعال

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية