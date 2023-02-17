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مجلس الشيوخ الأمريكي يعمل على تشريع يستهدف ردع المسيرات الإيرانية

مجلس الشيوخ الأمريكي يعمل على تشريع يستهدف ردع المسيرات الإيرانية

مجلس الشيوخ الأمريكي يعمل على تشريع يستهدف ردع المسيرات الإيرانية
٠٢:١٥:٥٢ ص، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه يعمل على تشريع يستهدف ردع المسيرات الإيرانية المستخدمة في حرب روسيا في أوكرانيا.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد حذرت النائبة الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، كلوديا تيني في رسالة إلى مدير المخابرات الوطنية من أن إدارة بايدن تمنع الكونجرس بشكل غير قانوني من الوصول إلى معلومات حول أحدث القدرات العسكرية لإيران.

روسيا تساعد إيران في تخصيب اليورانيوم

وفي مؤتمر ميونيخ للأمن، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تساعد في عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران مقابل شراء الطائرات المسيرة منها، مضيفا أنه لا أحد يعرف نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران.

إيران نفذت 15 محاولة اختطاف في بريطانيا

فيما كشف رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مات جوكس، إن إيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لاختطاف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديدًا، مؤكدًا أن قواته تتعامل بشكل متزايد مع تهديدات من دول معادية مثل روسيا والصين وإيران.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه خطيب الجمعة وإمام أهل السنة في زاهدان إيران، مولوي عبد الحميد: إن الاستفتاء خير سبيل للخروج من العنف، مطالبًا بإطلاق سراح المعتقلين والإفراج عن جميع السجناء السياسيين من المتظاهرين السلميين.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إيران المُسيرات الإيرانية تخصيب اليورانيوم روسيا مجلس الشيوخ الأمريكي

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