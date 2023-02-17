تحذير وطوارئ.. ارتفاع حالات الإصابة بمرض خطير يجتاح بريطانيا

تواصل – واس:

كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن حالات الإصابة بعدوى الحمى القرمزية لا تزال مرتفعة في المملكة المتحدة.

وأوضحت في بيان لها، أن ارتفاع العدوى بهذا المرض المتفشي، يماشى الآن مع المستويات التي شوهدت خلال موسم الذروة الماضي في 2017 إلى 2018.

العدوى لا تزال منتشرة بمستويات عالية

وأضافت أن البكتيريا المسببة للعدوى لا تزال منتشرة بمستويات عالية، داعيًا إلى أخذ الحذر والحيطة، والتواصل مع الطبيب العام في حال ظهور الأعراض التالية:

1 – الحمى.

2 – التهاب الحلق.

3 – صعوبة البلع.

4 – الطفح الجلدي.

وأكدت وكالة الأمن الصحي أنه خلال هذا الموسم، كان هناك 262 حالة وفاة في جميع الفئات العمرية في إنجلترا، والتي تشمل 32 طفلاً دون سن 18 عامًا.

أكبر انتشار للحمى القرمزية منذ 70 عامًا

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة “ديلي مل”، أن بريطانيا سجلت عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بالحمى القرمزية مؤخرًا، وهو أكبر انتشار لهذا المرض منذ خمسينيات القرن الماضي.

وفي العام الماضي، سجلت وكالة الصحة البريطانية 54430 حالة من الحمى القرمزية في إنجلترا وويلز، وهو أكثر بـ 20 مرة عن العام السابق، حيث زاد عدد الحالات بشكل حاد في نهاية العام بسبب تفشي عدوى بالمكورات العقدية التي تسبب الحمى القرمزية وأمراضا أخرى.

أسباب الزيادة الحادة في الإصابة

وحسب الخبراء، فإن فترات الإغلاق أثناء جائحة الفيروس التاجي هي أحد أسباب الزيادة الحادة في الإصابة، حيث تسبب قلة الاتصال بين الأطفال إلى انخفاض المناعة وجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من هذا المرض الخطير.

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