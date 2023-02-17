السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
تحذير عاجل من الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية حتى الـ 8 مساءً
مصرع 6 أشخاص في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي الأمريكية
مجلس الشيوخ الأمريكي يعمل على تشريع يستهدف ردع المسيرات الإيرانية
عجائب رحمة الله.. طائر ينقذ أسرة من الزلزال المدمر في تركيا بشكل عاجل
تحذير وطوارئ.. ارتفاع حالات الإصابة بمرض خطير يجتاح بريطانيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشرى صحية لمن أصيبوا بفيروس كورونا

بشرى صحية لمن أصيبوا بفيروس كورونا

بشرى صحية لمن أصيبوا بفيروس كورونا
٠١:١٧:٢٨ ص، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة أن الإنسان يحصل على المناعة ضد فيروس كورونا عبر طريقتين، فإما أن يصاب بفيروس كورونا ويكتسب مناعة طبيعية ضد العدوى ومضاعفاتها، أو من خلال أخذ اللقاحات المتاحة.

وأضافت أنه في حال جمع بين الاثنين، فإنه جسمه يصبح محصنا بشكل أكبر ضد الاضطراب الصحي، بحسب ما كشفته دراسة حديثة.

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة “لانست” المختصة في الشؤون الطبية، فإن الشخص الذي يصاب بكورونا يصبح ذا مناعة طبيعية مهمة للغاية، تحميه من المضاعفات الشديدة لـ”كورونا”، إذا أصيب مرة أخرى.

المناعة الطبيعية

واعتمدت الدراسة على مراجعة 65 دراسة مختصة بشأن المناعة الطبيعية؛ أي التي تحصل عن طريق الإصابة بالفيروس، فوجدت أنها تحمي بنسبة 88 في المئة من احتمالي الوفاة ودخول المستشفى بسبب الوباء.

وكشف الباحثون أن المناعة الطبيعية تمنح هذه الحصانة القوية، خلال الأشهرة العشرة التي تلي الإصابة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

ولم تشمل الدراسة المتحور الفرعي من “أوميكرون”؛ والمعروف بـ”XBB.1.5″، الذي يعد الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة، خلال الوقت الحالي.

لكن المناعة الطبيعية المحصلة عبر الإصابة، تمنح حصانة بنسبة 36 في المئة ضد متحور “BA.1″، لمدة تصل إلى عشرة شهور.

اقرأ أيضا

بعد 3 أعوام من ظهوره.. “الصحة العالمية” تطالب الصين بالبحث عن أصل كورونا

الكلمات الدلالية:
المناعة المناعة الطبيعية فيروس كورونا كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
«العفو الدولية» توثق واقعة اغتصاب امرأة روهنجية بقاعدة عسكرية قبل وفاتها تحت التعذيب

«العفو الدولية» توثق واقعة اغتصاب امرأة روهنجية بقاعدة عسكرية قبل وفاتها تحت التعذيب

٠٩:١٩ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠١٦
إغلاق البعثات الدبلوماسية الفرنسية في تركيا لأسباب أمنية

إغلاق البعثات الدبلوماسية الفرنسية في تركيا لأسباب أمنية

٠٢:٢٤ م، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠١٦
نائب وزير الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن

نائب وزير الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن

٠٢:٢٨ م، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
البحرين تحظر «الفوائد الربوية» المرتبطة بحقوق المتقاعدين

البحرين تحظر «الفوائد الربوية» المرتبطة بحقوق المتقاعدين

٠٦:١٢ م، الخميس، ٠٤ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *