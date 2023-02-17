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تويتر يكشف عن تعديل في الخوارزميات قريبا

تويتر يكشف عن تعديل في الخوارزميات قريبا

تويتر يكشف عن تعديل في الخوارزميات قريبا
١٢:٢٩:٠٤ ص، السبت، ٢٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أعلن “إيلون ماسك” أن شركة “تويتر” ستقوم قريبًا بتعديل الخوارزميات الخاصة بها، في مسعى لتحسين عمل موقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس شركة “تويتر” في تغريدة إنه “إذا كان العديد من الأشخاص الذين تتابعهم يقومون بمتابعتي أيضًا، فمن المحتمل للغاية أن توصي الخوارزمية لك بتغريداتي، إن الأمر ليس متطورًا للغاية”.

وأضاف: “في الأشهر المقبلة، سنوفر القدرة على ضبط الخوارزمية لتتناسب بشكل أقرب مع ما هو أكثر إلحاحًا بالنسبة لك”.

وكان “ماسك” قد أجري عدة تغيرات في نظام عمل وهيكل “تويتر” منذ الاستحواذ عليها في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار، مع مساعي زيادة الإيرادات وخفض التكاليف.

و الجمعة، أعلنت شركة “تويتر” عن غلق مقراتها الثلاثة في الهند وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، بناء على تعليمات من صاحب الشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لخفض النفقات واستعادة الاستقرار المالي.

إقالة 90% من قوة العمل

وأقالت “تويتر” أكثر من 90% من قوة العمل لديها في الهند أواخر العام الماضي، وأغلقت مقرين في وسط نيودلهي ومومباي، مع استمرار العمل في مقرها بمدينة بنجالور والذي يضم معظم مهندسي الشركة.

وتعد الهند من الأسواق الرئيسة النامية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثل ميتا بلاتفورمز وألفابيت، الشركة الأم لمحرك البحث الأمريكي “جوجل”.

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الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تويتر ماسك

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