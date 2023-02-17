لهذا السبب.. أمانة المدينة تُعلن إغلاق مداخل حديقة الملك فهد

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أعلنت أمانة المدينة المنورة إغلاق مؤقت لمداخل حديقة المـلك فـهد اليوم، وذلك نظرًا لإقامة فعالية مبادرة “تحرك معنا”.

إغلاق مؤقت لمداخل حديقة المـلك فـهد

وأوضحت على حسابه في “تويتر”، أن إغلاق مؤقت لمداخل حديقة المـلك فـهد من المقر أن يكون اليوم السبت 18 فبراير من الساعة 2 ظهرًا وحتى 6 عصرًا.

وفي بيان لها نشرته على حسابه، قالت أمانة المدينة: ” إنه نظرًا لإقامة فعاليات مبادرة تحرك معنا بحديقة المـلك فـهد التي تهدف إلى تعزيز ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات بين أفراد المجتمع، فإنه سيتم إغلاق مداخل الحديقة من الساعة 2 ظهرًا وحتى 6 عصرًا”.

ما هي مبادرة “تحرك معنا” ؟

وينظّم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالشراكة مع وزارة الرياضة السبت المقبل, السباق السادس ضمن مبادرة “تحرّك معنا” التي تشمل سباقات المشي والجري, وركوب الدراجات بمشاركة مختلف أفراد المجتمع بالمدينة المنورة.

وتشمل الفعالية سباق الجري للكبار لمسافة خمسة كيلوات, وسباق الجري للأطفال لمسافة واحد كيلومتراً, وسباقاً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة لمسافة 1 كيلومتراً, فيما يقام سباق الدراجات على مسافة 12 كيلومتراً.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على المشاركة في ممارسة أنواع الرياضة من أجل تبنّي نمط حياة صحّي ونشط بإقامة سباقات الجري والدراجات ضمن المبادرة التي تقام في 13 مدينة من مختلف مناطق المملكة.