عجائب رحمة الله.. طائر ينقذ أسرة من الزلزال المدمر في تركيا بشكل عاجل

تواصل – وكالات:

تتوالى المشاهد الغريبة التي تنكشف يومًا بعد يوم جراء زلزل تركيا المدمر والذي ظهرت فيه رحمات الله عز وجل ومعيته وحفظه لعباده وسط البلاء.

مشاهد تجليات رحمة الله

ومن أجمل مشاهد تجليات رحمة الله على عباده المتضررين، قبض الله طائرًا منزليًا، لأن يكون سببًا في إنقاذ أسرة في ولاية عثمانية التركية من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

الببغاء يتمكن من إنقاذ أسرة تركية

وفي قصة مثيرة، ذكرتها وكالة “الأناضول”، نجت أسرة من الزلزال بفضل طائر “الببغاء” الذي يقومون بتربيته، حيث استيقظت الأسرة على الأصوات غير العادية التي أصدرها قبل وقوع الزلزال بلحظات في ولاية العثمانية التركية مما ساعدهم على الخروج من المنزل.

وفيات زلزال تركيا تلامس 40 ألفا

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الجمعة، أن عدد وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 39672 شخصًا.

الإصابات فوق المائة ألف

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ارتفاع عدد الماصبين إلى 108 ألف مصاب، مع تواصل أعمال البحث والإنقاذ حتى اللحظة الأخيرة، مشيرًا إلى الأمل موجود في العثور على ناجين.

فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية، نداءً لتمويل الاستجابة للزلزال في تركيا وسوريا، مطالبة العالم بـ 84.5 مليون دولار للاستجابة لتداعيات الزلزال في تركيا وسوريا.

تسجيل 4734 هزة ارتدادية

وأشارت “آفاد” في بيان إلى أن المنطقة شهدت 4 آلاف و734 هزة ارتدادية عقب الزلزال، مؤكدة إقامة أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء منكوبي الزلزال مؤقتا في المنطقة، مع تقديم الدعم النفسي لـ 498 ألفا و225 ناجٍ من الزلزال.

وفجر 6 من فبراير الحالي ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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