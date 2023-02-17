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بمستشفيات المملكة.. نهايات صادمة لأطفال ابتلعوا أجسامًا صغيرة (فيديو)
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بمستشفيات المملكة.. نهايات صادمة لأطفال ابتلعوا أجسامًا صغيرة (فيديو)

بمستشفيات المملكة.. نهايات صادمة لأطفال ابتلعوا أجسامًا صغيرة (فيديو)

بمستشفيات المملكة.. نهايات صادمة لأطفال ابتلعوا أجسامًا صغيرة (فيديو)
٠٥:٣٦:٣٤ م، الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور موسى الخرمي، إن المستشفيات بالمملكة تستقبل مئات البلاغات سنويًا حول ابتلاع الأطفال لأجسام صغيرة.

العملات المعدنية والبطاريات

وأضاف لفضائية “الإخبارية”، أن أكثر سبب لابتلاع الأطفال لأجسام غريبة، هو العملات المعدنية، موضحًا أن هذا شائع عالميًا وفي الغالب لاتؤدي إلى أضرار كبيرة، بعكس البطاريات التي قد يؤدي ابتلاعها في بعض الحالات إلى الوفاة.

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وأورد على سبيل المثال نماذج لبعض حالات الوفاة، ومنها حالة وفاة لطفل من خارج منطقة الرياض في عام 2018 لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته بعد أن أدى ابتلاعه بطارية إلى حدوث ناسور بين البطارية والشريان الأبهر، تسبب في حدوث نزيف أبدى إلى وفاته.

وأشار إلى حالة ثانية لطفل من خارج منطقة الرياض تعرض لنزيف بعد ثلاثة أيام من إزالة البطارية أدى إلى وفاته، بسبب استمرار التآكل، وهو ما تكرر مع طفل نقل إلى إحدى المستشفيات بمكة المكرمة، وتعرض لنزيف تسبب في وفاته بعد سبعة أيام من إزالة البطارية. علاوة على حالة لطفل في المدينة المنورة.

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الكلمات الدلالية:
ابتلاع الأطفال لأجسام صغيرة العملات المعدنية والبطاريات خطر ابتلاع البطاريات وفيات أطفال

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