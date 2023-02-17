بالفيديو.. وزير الطاقة: “أرامكو” لا تحتاج إلى تسويق وتتمتع بكفاءة عالية

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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن شركة “أرامكو” لا تحتاج إلى تسويق كونها قادرة على التسويق لنفسها من حيث القدرة والكفاءة.

وأضاف في لقاء على القناة الإخبارية باللغة الإنجليزية، أن الشركة قادرة على الربط بالعالم وإبرام التعاقدات وهي من أفضل مزودي الخدمة وأفضل البائعين والمصنعين.

وتابع أن مرحلة الهندسة وما قبل الهندسة استغرقت نحو عامين، لافتًا إلى أن الشركة ستحقق الأهداف الموضوعة بحلول عام 2027.

وواصل: لدينا قرار واحد وإدارة واحدة ومجلس واحد وإدارة واحدة ولا شركاء.

قيمة شركة أرامكو

في وقت سابق، قال وزير الطاقة إنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة شركة ‏أرامكو تريليوني دولار، وهي القيمة التي ‏يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان‎ .

جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع “بلومبيرج” أمس الجمعة ذكر فيها: “إن الطرح العام ‏الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وهو ‏ما سبق أن أصر عليه ولي العهد، وإن جادله في ذلك ‏بعض المستثمرين الدوليين”.

وأضاف وزير الطاقة أن نجاح الطرح الأولي أثبت أن العديد من ‏منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

وكانت “أرامكو” حدّدت السعر النهائي لأسهمها ‏بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في ‏العالم بـ 1.7 تريليون دولار، وحصدت الشركة أكثر من 119 ‏مليار دولار في طرحها العام. ‎

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