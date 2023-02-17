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شاب تركي يفاجئ أهله باتصالٍ بعد 260 ساعة تحت الأنقاض.. كيف كان ردّهم عليه؟ (فيديو)

شاب تركي يفاجئ أهله باتصالٍ بعد 260 ساعة تحت الأنقاض.. كيف كان ردّهم عليه؟ (فيديو)

شاب تركي يفاجئ أهله باتصالٍ بعد 260 ساعة تحت الأنقاض.. كيف كان ردّهم عليه؟ (فيديو)
٠٥:٠١:١٩ م، الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر خلاله شاب تركي وهو يتحدث إلى أخيه بعد خروجه من تحت الأنقاض رغم مرور 260 ساعة منذ وقوع الزلزال.

وفي الفيديو، يتحدث الأخ إلى شقيقه ويخبره أنه على قيد الحياة ويطلب منه الاطمئنان على والدته وعائلته ويتأكد أنهم جميعًا بخير.

وبينما يقول الشاب الذي نجا من الموت لشقيقه إنه بخير ويتلقى الرعاية اللازمة، يخبره الأخير بأنه في الطريق إلى أنطاكيا.

طواقم الإغاثة التركية

نجحت طواقم الإغاثة التركية في إنقاذ شخصين من تحت الركام بعد مضي 261 ساعة على زلزال ضرب جنوبي البلاد وشمالي سوريا.

وأفاد مراسل وكالة “الأناضول”، أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال محمد علي شاكر أوغلو (26 عامًا)، ومصطفى أوجي (34 عامًا) على قيد الحياة في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

وأوضج أن طاقم الإنقاذ سارع في نقل الناجيين إلى المستشفى بعد انتشالهما حيين من تحت الأنقاض.

انتشال طفل على قيد الحياة بعد 260 ساعة على الزلزال

إلى ذلك، هنأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الخميس، فريق إنقاذ استطاع انتشال طفل على قيد الحياة بعد مضي 260 ساعة على الزلزال.

وذكر مراسل “الأناضول” أن صويلو توجه إلى مكان عمل فريق الإنقاذ بمدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي (جنوب) للقاء أفراد الفريق.

وأضاف أن صويلو تلقى إحاطة من الفريق عن سير أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة، وطريقة إيجادهم الطفل عثمان حلبية (14 عامًا) تحت الركام وإنقاذه.

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