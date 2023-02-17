تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، – حفظه الله -، يوم الخميس، إطلاق شركة تطوير المربع الجديد.

وكشف أن الهدف من الشركة تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًا في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ارتفع عدد المشاركين في حملة تبرعات شعبية بالمملكة لإغاثة سوريا وتركيا –حتى ظهر الجمعة – إلى 1.6 مليون متبرع، بحصيلة أولية 377.6 مليون ريال، وهو ما يفوق 100 مليون دولار.

وجاءت تلك الأرقام وفقًا لبيانات منصة “ساهم” المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا” التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة في 8 فبراير الجاري.

بعد أن صدر الحكم عليهما بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهميْن بـ30 سنة سجنًا.

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه إلحاقًا للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيْن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمدًا وعدوانًا بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

أصدرت سفارة المملكة في الجزائر يوم الخميس، بيانًا بشأن القبض على شخص وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة.

وأوضحت في بيان نشرته على حاسبها في “تويتر”، أنها تلقت مكالمة هاتفية على الساعة 03:00 من قبل شخص هدد بتنفيذ هجوم لتفجير مقر السفارة.

حظرت وزارة التعليم على المدارس الأهلية، إقرار أي زيادة في مصروفات الطلاب خلال العام الدراسي، قائلة إنه لن يعتد بأية زيادة يتم فرضها ما لم يكن قد تم إقرارها قبل بدء الدراسة.

ووفقًا للضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، التي أقرتها الوزارة ونشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، فإنه ستقوم بُشكيل لجنة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة تلك الضوابط.

ثانيًا – دوليًا:

ارتفع عدد قتلى الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا لـ 45.378 شخص، في إحصائية رسمية غير نهائية.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الخميس، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 38 ألفًا و44 شخصًا. أما في سوريا، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 7328 بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في الوقت الذي نفت فيه وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اتهامات بكين بشأن رصد بالونات أمريكية في المجال الجوي الصيني، قرر الرئيس جو بايدن تشكيل فرق تحقيق مشترك من الوكالات الأمريكية للبحث في ظاهرة الأجسام الطائرة التي شوهدت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الاثنين “الرئيس، من خلال مستشاره للأمن القومي، وجه اليوم (أمس) فريقًا مشتركًا بين الوكالات لدراسة الآثار السياسية الأوسع لاكتشاف وتحليل والتخلص من الأجسام الجوية غير المحددة التي تشكل مخاطر أمنية”.

تعرضت طالبات مدرسة في العاصمة الإيرانية طهران إلى حالة تسمم جماعي، واتهمت طالبات الحكومة، بالتقصير والإهمال في علاج المصابين.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، لا تزال الأسباب والخلفيات مجهولة حتى الآن، حيث تكررت حالات التسمم كثيرًا في مدينة “قم”، وخرج أهالي الطالبات المتسممات إلى الشوارع منددين بعجز الحكومة عن توفير الأمن لبناتهم.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، أنها تدين بشدة وصف حلف شمال الأطلسي “الناتو” لبكين بأنها “تهديد دولي”.

وأوضحت أن تصريحات حلف الناتو بأن الصين تهدد العالم، أمر غير مقبول ناجم عن قرارات غير مدروسة لا تأخذ العلاقات بين الدول على قدر المسؤولية.

ودعت في بيان لها اليوم، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتجنب أفعال قد تؤجج الوضع بعد إصداره قرار يدين إطلاق المنطاد الصيني.