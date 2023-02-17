تعرف على أول فحص دوري للمركبات الخاصة والأجرة والحافلات العامة

تواصل – فريق التحرير:

كشف الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للمركبات، المعتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المدة المعتمدة لإجراء الفحص للمركبات لأول مرة، تختلف باختلاف المركبات وأنواع تسجيلها.

وأوضح أنه يجرى الفحص الفني للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة ثم تفحص سنوياً.

مركبات الأجرة والنقل العام

وأضاف: “أما مركبات الأجرة والنقل العام والحافلات العامة يجري الفحص لها بعد سنتين ومن ثم سنوياً، علماً أن محطات الفحص تستقبل أي مركبة يرغب صاحبها بفحصها والاطمئنان عليها بأي وقت”.

وأشار إلى أنه يحق لمالك المركبة فرصتين لإعادة الفحص، ففي حال عدم الاجتياز تعاد المركبة للفحص في مدة أقصاها 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول.

وتابع: يتم تحصيل رسوم مخفضة وهي 37.95 ريال يشمل القيمة المضافة، أما في حال زيارة الفحص بعد انتهاء 14 يوماً فيتم احتساب قيمة الفحص الأصلية.

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