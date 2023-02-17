اعتماد قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق

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اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق.

وفوض القرار المنشور بالجريدة الرسمية “أم القرى”، نائب الوزير لشؤون الطرق باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه القواعد والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة وفق المعطيات وحاجة السوق.

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لائحة نشاط نقل البضائع باستخدام شاحنة ذات مقطورات مزدوجة

وكان وزير النقل وافق في ديسمبر على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية والتي تشترط صدور تصريح، لنقل البضائع باستخدام شاحنة ذات مقطورات مزدوجة وفق قواعد وشروط السير الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن دخول الشاحنات يتم من خلال حجز موعد بوقت محدد مجدول في السابق.

وأوضحت أن تلك الخدمة تهدف إلى وضع نظام ثابت ودقيق للشاحنات داخل المدن، والحد من الازدحام المروري شديد الخطورة، والحد من تكدس الشاحنات داخل المدن الرئيسية.

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وحددت الهيئة شروط أساسية للحفاظ على سلامة السائق على الطريق البري والتي تتضمن تمتع الشخص بلياقة صحية وبدنية جيدة، والتأكد من عدم أخذ أدوية، والتأكد من عدم الإصابة بأي مرض مزمن.

كما تشترط حصول السائق على قسط كاف من النوم قبل بدء الرحلة، تجنب قيادة الشاحنة لوقت طويل، التحقق من سلامة الشاحنة بالكامل، وإرفاق جميع أدوات السلامة في الشاحنة مثل إحضار طفاية حريق مجهزة داخل الشاحنة.