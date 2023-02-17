توقعات بارتفاع الطلب على النفط في الصين.. والسبب “وقود الطائرات”

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كشف محللون اقتصاديون عن إمكانية أن تتجه الصين لاستيراد كميات كبيرة من النفط الخام في عام 2023، خاصة بعد إنهاء جميع الإغلاقات التي تمت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب “الاقتصادية”، توقع محللون أن ترتفع واردات الصين من الخام بمقدار ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا هذا العام إلى 11.8 مليون برميل يوميا متراجعة عن هبوط في العامين الماضيين ومتجاوزة الرقم القياسي المسجل في 2020 عند 10.8 مليون برميل يوميا.

وقال صن جيانان المحلل في إنرجي أسبكتس إن البنزين ووقود الطائرات سيمثلان نحو 50 و30 % على الترتيب من إجمالي النمو في الطلب على الوقود السائل، مؤكدا أن استهلاك وقود الطائرات سيصل إلى 90 % من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2023.

التحفيز الاقتصادي

وأشار وانغ تسوي المحلل لدى ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايت “التحفيز الاقتصادي، إلى جانب التوسع في البنية التحتية في عام 2023، سيمهدان الطريق لانتعاش قوي في استهلاك الديزل”.

وترى شركات الاستشارة الأربعة أن مصافي التكرير الصينية ستزيد من سعة معالجة الخام بما يتراوح بين 850 ألف برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا عن مستويات 2022 بما يمثل زيادة بنسبة تتراوح بين 6 و 9 % .

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