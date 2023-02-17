تحذير للوالدين من خطورته.. ارتفاع الأملاح في عرق الطفل

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حذر الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من خطورة ارتفاع نسبة الأملاح في عرق الأطفال الصغار، مؤكدة أنه ينذر بمرض خطير يستوجب زيارة الطبيب والحصول على العلاج المناسب.

وأوضحت الرابطة، أن ارتفاع محتوى الأملاح بعرق الطفل ينذر بإصابته بالمرض الوراثي الخطير المعروف باسم “التليف الكيسي”، وهو أحد أمراض التمثيل الغذائي النادرة، التي تُصيب الغدد الإفرازية المسؤولة عن إفراز العرق والمخاط بالجسم.

سبب حدوث المرض

وقالت الرابطة إن هذا المرض يحدث بسبب تغير معين في الجينات بفعل عوامل وراثية، يتسبب في إفراز هذه الغدد مخاطاً أكثر غلظة عن المعتاد، يمكن أن يتسبب في سد مسارات الغدد.

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ويؤدي ذلك إلى الإصابة بالتهابات بصورة متكررة تتسبب في اضطراب قدرة باقي أعضاء الجسم على القيام بوظائفها كالرئة والكبد والبنكرياس والأمعاء والأعضاء التناسلية، ما يعرض حياة الطفل للخطر بالطبع.

ونصحت الرابطة الألمانية، لحسم الاشتباه بإصابة الطفل بهذا المرض الخطير، بإخضاع الطفل في البداية لما يسمى اختبار العرق، والذي يتم خلاله عادة حقن نوعية معيّنة من الدواء بالساعد لتحفيز تكوّن العرق، ثم قياس محتوى الملح به بعد مرور نحو 30 دقيقة.

الاكتشاف المبكر للمرض

وأشارت الرابطة، إلى أنه في حال ارتفاع محتوى الملح بالعرق عن المعدل الطبيعي، يتم التحقق حينئذ من الإصابة بهذا المرض الوراثي.

وبينت الرابطة الألمانية، أنه على الرغم من صعوبة إمكانية الشفاء من هذا المرض الوراثي، إلا أنه يمكن إبطاء مساره والحد من تأثيره الخطير على قيام باقي الأعضاء بتأدية وظائفها من خلال الاكتشاف المبكر.

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