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ليس في زلزال تركيا.. مشهد يفوق الوصف لهدم مساجد المسلمين بالهند (فيديو)
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ليس في زلزال تركيا.. مشهد يفوق الوصف لهدم مساجد المسلمين بالهند (فيديو)

ليس في زلزال تركيا.. مشهد يفوق الوصف لهدم مساجد المسلمين بالهند (فيديو)

ليس في زلزال تركيا.. مشهد يفوق الوصف لهدم مساجد المسلمين بالهند (فيديو)
٠٣:٠٢:١٧ ص، الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عندما ترى المشهد لأول وهلة تتوقع أنه في زلزال تركيا، ولكنه كشف عن عنصرية مقيتة تقوم بها الهند في عمل ممنهج لهدم مساجد المسلمين.

فيديو يفضح الجريمة

وزعمت إدارة مدينة مانجالور الهندية أن مئذنة أحد مساجد منطقة نوليبادي، سقطت بشكل مفاجئ، ومن تلقاء نفسها.

ورصدت حسابات هندية وعربية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو كشفت إسقاط مئذنة مسجد نوليبادي، عمدا، باستخدام جرافات وآلات هدم.

ووثقت حسابات أن الواقعة حدثت أول أمس الأربعاء، في منطقة نوليبادي بمدينة مانجالور الهندية، على خلفية الأعمال التي تقوم بها إدارة الحكومية الهندية على الطريق السريع في المنطقة.

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الجرافات تبدأ أعمالها

وواصلت السلطات الهندية تعنتها ضد المسلمين، وإطلاق يد الهندوس في أعمالهم العنصرية، حيث أظهر مقطع فيديو، هدم مسجد بإحدى ولايات الهند.

وحسب وسائل إعلام، فإن السلطات الهندية قامت بهدم مسجد “شاهفي” بولاية أوتار براديش الهندية، في يناير الماضي، بحجة توسعة الطريق.

ووثق الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانبا من أعمال الهدم للمسجد، في ظل وقوف العديد من الناس.

وباشرت الجرافات أعمال الهدم لجدار المسجد المواجه للشاعر، في حين وقفت شاحنات النقل منتظرة إزالة الركام، في ظل وقوف مجموعات من المارة يشاهدون أعمال الهدم، دون أن يحرك أحد ساكنا.

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