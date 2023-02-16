تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات لعدد من المناطق بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، ارتفاع الأمواج وعوالق ترابية وأتربة مثارة ورياح نشطة والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من مكة المكرمة والباحة وتبوك.

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على كل من الباحة وتبوك الثالثة من عصر اليوم الجمعة، بينما تستمر على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة السابعة مساء، بمشيئة الله.

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توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الاتربة والغبار.

في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية,مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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