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بعد فصل التوأم السيامي.. اليمن تثمن دور المملكة الريادي
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بعد فصل التوأم السيامي.. اليمن تثمن دور المملكة الريادي

بعد فصل التوأم السيامي.. اليمن تثمن دور المملكة الريادي

بعد فصل التوأم السيامي.. اليمن تثمن دور المملكة الريادي
٠٢:٣١:٥٥ ص، الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، نبارك نجاح عملية فصل التوأم السيامي “سلمان وعبدالله” أبناء يوسف عيد محمد الملاحي من محافظة الجوف، في ثامن عملية لفصل توائم سيامية يمنية يجريها البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

أياد بيضاء 

واعتبر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أن العمليات التي تم إجراؤها تأكيدا لدور المملكة الريادي وأياديها البيضاء في العمل الإنساني على مستوى اليمن والمنطقة والعالم.

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شكر مقام خادم الحرمين 

وأورد الإرياني: “نتقدم بعظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، والى الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام د. عبدالله الربيعة”.

استغرقت 8 ساعات

وأوضح: “استغرقت العملية الجراحية الدقيقة لفصل التوأم السيامي “سلمان وعبدالله” 8 ساعات ونصف، ونُفذت على ست مراحل، وشارك فيها (35) من الاستشاريين والأخصائيين في مجالات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية”.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن دور المملكة الريادي فصل التوأم السيامي معمر الإرياني

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