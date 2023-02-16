الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير للوالدين من خطورته.. ارتفاع الأملاح في عرق الطفل
ليس في زلزال تركيا.. مشهد يفوق الوصف لهدم مساجد المسلمين بالهند (فيديو)
تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية
بعد فصل التوأم السيامي.. اليمن تثمن دور المملكة الريادي
شرط غير متوقع للمتقدمين على مقابلات وظيفية في الصين
أزمة اقتصادية تدفع أمريكيين للتخلي عن العلاج من الأمراض

الرئيسية

 /

منوعات

 /

شرط غير متوقع للمتقدمين على مقابلات وظيفية في الصين

شرط غير متوقع للمتقدمين على مقابلات وظيفية في الصين

شرط غير متوقع للمتقدمين على مقابلات وظيفية في الصين
٠٢:٢٦:٥٢ ص، الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

اشترطت شركة صينية على المتقدمين لوظائفها إجراء غير متوقع أثناء الحضور للمقابلات الشخصية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وبعد تداول الخبر على مواقع التواصل، علقت الشركة الصينية Chengdu Ant Logistics، عبر الموارد البشرية بقولها إن الشركة أصرت على المتقدمين للمقابلات الوظيفية لديهم أن يرتدوا أقنعة وجه لمنع التحيز.

اقرأ أيضا:

أزمة تلوح بالأفق بين اليابان والصين .. ما علاقة مناطيد التجسس؟

سبب ارتداء قناع الوجه

وبعد تساؤلات واستغراب البعض أوضحت الشركة، أن هدف ذلك لا يكون هناك تحيز ضدهم على أساس المظهر ويتم اختيار الأفضل منهم بغض النظر عن شكل وهيئة المتقدم للوظيفة.

وظهر عدد من المتقدمين للوظائف بالفعل يرتدون أقنعة الوجه وأجروا المقابلات الشخصية للتقدم على الوظائف.

اقرأ أيضا:

4 حوادث غامضة من أمريكا إلى الصين.. معركة الأجسام الطائرة في السماء ترعب العالم

الكلمات الدلالية:
الصين المقابلات الشخصية شركة صينية قناع الوجه

مواد ذات صلة

المزيد
7 مواد طبيعية منزلية تخلِّص ملابسك من البُقع المُستعصية

7 مواد طبيعية منزلية تخلِّص ملابسك من البُقع المُستعصية

١٠:٥٠ م، الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠١٧
لا تتجاوز أعداده الـ200.. “الهيئة الملكية للعلا” تحتفي بولادة اثنين من النمر العربي (فيديو)

لا تتجاوز أعداده الـ200.. “الهيئة الملكية للعلا” تحتفي بولادة اثنين من النمر العربي (فيديو)

٠٥:٠٧ م، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
كيف أثّرت التكنولوجيا في علاقات أبنائنا الاجتماعية؟.. النتيجة صادمة

كيف أثّرت التكنولوجيا في علاقات أبنائنا الاجتماعية؟.. النتيجة صادمة

٠٩:٣٠ ص، الأربعاء، ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
عثروا عليها في «علبة أحذية» وبيعت بـ19 مليون دولار! (صور)

عثروا عليها في «علبة أحذية» وبيعت بـ19 مليون دولار! (صور)

٠١:٢٥ ص، الخميس، ١٤ يونيو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *