شرط غير متوقع للمتقدمين على مقابلات وظيفية في الصين

تواصل – فريق التحرير:

اشترطت شركة صينية على المتقدمين لوظائفها إجراء غير متوقع أثناء الحضور للمقابلات الشخصية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وبعد تداول الخبر على مواقع التواصل، علقت الشركة الصينية Chengdu Ant Logistics، عبر الموارد البشرية بقولها إن الشركة أصرت على المتقدمين للمقابلات الوظيفية لديهم أن يرتدوا أقنعة وجه لمنع التحيز.

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سبب ارتداء قناع الوجه

وبعد تساؤلات واستغراب البعض أوضحت الشركة، أن هدف ذلك لا يكون هناك تحيز ضدهم على أساس المظهر ويتم اختيار الأفضل منهم بغض النظر عن شكل وهيئة المتقدم للوظيفة.

وظهر عدد من المتقدمين للوظائف بالفعل يرتدون أقنعة الوجه وأجروا المقابلات الشخصية للتقدم على الوظائف.

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