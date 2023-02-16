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أزمة اقتصادية تدفع أمريكيين للتخلي عن العلاج من الأمراض

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أزمة اقتصادية تدفع أمريكيين للتخلي عن العلاج من الأمراض

أزمة اقتصادية تدفع أمريكيين للتخلي عن العلاج من الأمراض

أزمة اقتصادية تدفع أمريكيين للتخلي عن العلاج من الأمراض
٠٢:٠٧:٥٨ ص، الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استطلاع للرأي أجرته هيئة “جالوب”، أن 4 من بين كل 10 أمريكيين، أكدوا أنهم اضطروا في سنة 2022 لأن يؤجلوا خطوات علاجية، بسبب الوضع المادي.

النسبة الأعلى على الإطلاق 

وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى على الإطلاق، في حين تجري “جالوب” هذا الاستطلاع في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشرين سنة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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تأجيل العلاج

وقال واحد من بين كل أربعة مستجوبين إنه اضطر إلى تأجيل العلاج من مرض يندرج ضمن “الأمراض الخطرة”، وهذا يعني أن التأجيل لا يهم الفحوص الروتينية العادية فحسب.

نسبة 38%

وأظهرت البيانات أن 38% من الأفراد، أكدوا أنهم قاموا، أو قام فرد من عائلتهم، بتأجيل موعد طبي، بسبب معضلة التكلفة، في حين كانت هذه النسبة في حدود 26% سنة 2021.

غلاء أسعار الأدوية

وفي الوقت نفسه، توقع خبراء الصحة في الولايات المتحدة أن تواجه الأسر مزيدا من الغلاء في أسعار الدواء والخضوع للعلاج في المستشفيات، في حين ينذر التأجيل بتفاقم الاضطرابات الصحية.

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أخبار أمريكا أزمة اقتصادية تأجيل العلاج في أمريكا غلاء أسعار الأدوية

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