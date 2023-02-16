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375 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو.. التفاصيل ورابط التقديم

375 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو.. التفاصيل ورابط التقديم

375 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو.. التفاصيل ورابط التقديم
٠١:٤١:٠٤ ص، الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 375 وظيفة شاغرة.

وأوضحت شركة أرامكو للنفط والغاز أن الوظائف متاحة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

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المسميات الوظيفية:

  1. مهندس صيانة.
  2. المهندس الأول.
  3. مهندس تخطيط رأس المال.
  4. مهندس تكلفة.
  5. مهندس البنية التحتية.
  6. مهندس أوعية الضغط والخزانات.
  7. مهندس تخطيط المرافق النفطية.
  8. مهندس المشروع.
  9. مهندس مبادل حراري.
  10. اخصائي تسويق.
  11. عالم البيئة البحرية.
  12. مهندس غير معدني.
  13. مهندس عمليات المحطة الرقمية.
  14. المراقب المالي.
  15. مستشار عقود.
  16. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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