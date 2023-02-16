رعب بقرية هندية.. زمرة من الأسود تتجول بكل أريحية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو متداول، أظهر تجول زمرة عددها 8 من الأسود، في أحد شوارع قرية هندية.

آلاف المشاهدات

وحصد مقطع الفيديو نحو 167 ألف مشاهدة، وأظهر 8 أسود تتحول بكل أريحية في أحد شوارع القرية، في حين اعتلى اثنان منها جدارا قصيرا كانوا يسيرون بجواره، وتوقفوا قليلا، ثم عادوا أدراجهم.

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لا تعليق رسمي

ولم يظهر الفيديو من أين جاءت الأسود إلى هذا المكان، أو أين كانت وجهتهم، فيما لم تعلق أية جهة رسمية على الفيديو المتداول.

وتعيش الأسود في جماعات، كل منها يضم ذكرا واحدا على الأكثر، ومجموعة من الإناث، فضلا عن الأشبال الصغار.

مهددة بالانقراض

وحسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”، تصنف الأسود على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة دنيا، حيث ارتفعت حدّة تراجع أعدادها من 30 إلى 50% في إفريقيا خلال العقدين الماضيين.

ويعتبر أمل المجموعات الباقية خارج المحميات والمنتزهات القومية ضعيف للغاية، وعلى الرغم من أن سبب التراجع هذا ليس مفهوما كثيرا، إلا أن فقدان المسكن والنزاع مع البشر يعتبران أكثر الأسباب إثارة للقلق.