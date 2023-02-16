مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة، 26 رجب 1444 هجرية، الموافق 17 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:54 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:04، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:49 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:56 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 26 رجب 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:33

المدينة – 5:36

الرياض – 5:07

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:53

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:20

المدينة – 6:18

الرياض – 5:49

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:50

المدينة – 7:48

الرياض – 7:19

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