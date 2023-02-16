مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة، 26 رجب 1444 هجرية، الموافق 17 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:54 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:04، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:49 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:56 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 26 رجب 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:33
المدينة – 5:36
الرياض – 5:07
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:53
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:20
المدينة – 6:18
الرياض – 5:49
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:50
المدينة – 7:48
الرياض – 7:19
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