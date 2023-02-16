الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير للوالدين من خطورته.. ارتفاع الأملاح في عرق الطفل
ليس في زلزال تركيا.. مشهد يفوق الوصف لهدم مساجد المسلمين بالهند (فيديو)
تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية
بعد فصل التوأم السيامي.. اليمن تثمن دور المملكة الريادي
شرط غير متوقع للمتقدمين على مقابلات وظيفية في الصين
أزمة اقتصادية تدفع أمريكيين للتخلي عن العلاج من الأمراض

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

3858 هزة ارتدادية تحرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار في زلزال تركيا

3858 هزة ارتدادية تحرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار في زلزال تركيا

3858 هزة ارتدادية تحرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار في زلزال تركيا
٠١:٠٦:٤٩ ص، الجمعة، ٢٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

لمدة دقيقتين

ومن جانبه، أوضح مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن: “قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

وبيّن: “حسب المعلومات الواردة أن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش”، حسب “الإمارات اليوم”

اقرأ أيضا:

شاهد.. اللحظات الأولى لاستخراج امرأة بعد 11 يوما من زلزال تركيا المدمر

ما بين 4 و5 ريختر

وشدد تتار قائلا: “نحن نواجه وضعاً غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858”.

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر 394.

ولفت أن عدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38، مبيناً أن هذه الهزات “كبيرة جدا”.

الكلمات الدلالية:
تحرك القشرة الأرضية زلزال تركيا زلزال كهرمان مرعش هزات أرضية هزة ارتدادية

مواد ذات صلة

المزيد
بدون نسبة محددة للثانوية.. “الابتعاث” يتيح تقديم أكثر من طلب في المسار أو الجامعة أو التخصص

بدون نسبة محددة للثانوية.. “الابتعاث” يتيح تقديم أكثر من طلب في المسار أو الجامعة أو التخصص

٠٣:٠٨ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
قرار إغلاق المحلات في التاسعة يستثني “المولات” وشهر “رمضان”

قرار إغلاق المحلات في التاسعة يستثني “المولات” وشهر “رمضان”

٠٥:١٧ م، السبت، ١٧ يناير ٢٠١٥
انقلاب مركبة يوقف قلب شاب ثلاثيني بالجوف

انقلاب مركبة يوقف قلب شاب ثلاثيني بالجوف

٠٤:٢٤ م، الأثنين، ٢٩ يونيو ٢٠١٥
«الربيعة»: المملكة مستعدة لتكون مركزاً إقليمياً لإنتاج لقاح كورونا

«الربيعة»: المملكة مستعدة لتكون مركزاً إقليمياً لإنتاج لقاح كورونا

٠٦:١٧ م، الأربعاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *