3858 هزة ارتدادية تحرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار في زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

لمدة دقيقتين

ومن جانبه، أوضح مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن: “قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

وبيّن: “حسب المعلومات الواردة أن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش”، حسب “الإمارات اليوم”

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ما بين 4 و5 ريختر

وشدد تتار قائلا: “نحن نواجه وضعاً غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858”.

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر 394.

ولفت أن عدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38، مبيناً أن هذه الهزات “كبيرة جدا”.