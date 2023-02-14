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بعضها يشير إلى أمراض خطيرة.. 14 سببًا لخدر الأصابع في الصباح
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بعضها يشير إلى أمراض خطيرة.. 14 سببًا لخدر الأصابع في الصباح

بعضها يشير إلى أمراض خطيرة.. 14 سببًا لخدر الأصابع في الصباح

بعضها يشير إلى أمراض خطيرة.. 14 سببًا لخدر الأصابع في الصباح
٠٣:٣٦:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني الكثير من الناس من خدر (تنميل أو وخز) الأصابع في الصباح، وهو ما يتسبب في منع الدورة الدموية في اليدين، وربما يشير إلى أمراض طبية أكثر خطورة.

والاستيقاظ – عادة – بأيدٍ مخدرة من حين لآخر ليس مدعاة للقلق؛ ومع ذلك، إذا منعتك الأعراض من النوم أو استمرت بعد الاستيقاظ، يجب عليك استشارة الطبيب.

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أهم أسباب خدر الأصابع في الصباح

وفقًا لموقع بولد سكاي الهندي، قد تشعر بتخدير اليدين أو الأصابع عند الاستيقاظ في الصباح للأسباب التالية:

1 – متلازمة النفق الرسغي.

2 – متلازمة مخرج الصدر (TOS).

3 – اعتلال الأعصاب المحيطية (تلف الأعصاب).

4 – العلاج الكيميائي والأدوية الأخرى.

5 – نقص فيتامين ب 12.

6 – التهاب المفصل الروماتويدي.

7 – التصلب المتعدد.

8 – الذئبة.

9 – مرض لايم.

10 – فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

11 – مرض الزهري.

12 – قصور الغدة الدرقية.

13 – متلازمة غيلان باريه.

14 – ظاهرة رينود.

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اذهب إلى طبيبك فورًا

يشعر الشخص بالخوف ويصيبه الإزعاج عندما يستيقظ ويجد إحدى يديه أو كلتيهما أو أصابعه قد أصابها الخدر والوخز.

ويعاني العديد من الأشخاص من الشعور بالخدر أو الوخز في أيديهم من حين لآخر بسبب النوم في وضع غير مريح.

ويجب عليك استشارة طبيبك فورًا إذا كنت تعاني من تنميل متقطع أو وخز في إحدى اليدين أو كلتيهما.

ويجب عليك طلب العناية الطبية الطارئة إذا بدأ الخدر فجأة أو بعد إصابة أو حادث.

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