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“العقارب” تنتشر بدولة عربية.. والأمصال غير متوفرة للأطفال
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“العقارب” تنتشر بدولة عربية.. والأمصال غير متوفرة للأطفال

“العقارب” تنتشر بدولة عربية.. والأمصال غير متوفرة للأطفال

“العقارب” تنتشر بدولة عربية.. والأمصال غير متوفرة للأطفال
٠٣:٠٧:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعاني منطقة “المناصير” بولاية شمال السودان، من ظاهرة خطيرة تنذر موت الأطفال تحديدا، بعد أن ساهم إنشاء سد لتوليد الكهرباء يحمل اسم “سد مِروي”، في عام 2009، في انتشار العقارب السامة.

عشرات الأطفال 

وبات الموت يخطف عشرات الأطفال سنويا، حسب شهادات الأهالي، في ظل نقص الأمصال الطبية، وبعد المسافة عن أقرب مستشفى.

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العقارب تشارك الأهالي

وهربت العقارب باتجاه المناطق السكنية، وقاسمت الأهالي مناطق سكناهم الجديدة بعد أن غادروا مناطقهم الأصلية التي غمرها السد، حسب “إرم نيوز”.

لكن مناطق الاستقرار الجديدة تعاني غياب البنية الأساسية للخدمات من طرق وكهرباء واتصالات، إضافة إلى إهمال بناء شبكة دعم صحي في المنطقة، من شأنها على الأقل أن توفر الأمصال المناسبة للدغات العقارب.

مستشفى مروى العام

وفي حالة وقوع إصابة، كما شرح الأهالي، يضطرون إلى عبور النهر عبر مركب ومن ثم الإسعاف إلى مستشفى مروي العام.

وقالوا إن الطريق يستغرق ساعة على الأقل بسبب وعورة الطريق، وغالبا ما يصل الطفل إلى المستشفى مفارقا الحياة.

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أخبار السودان حشرات سامة لدغات العقارب وفاة عشرات الأطفال ولاية شمال السودان

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