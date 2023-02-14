فيديو جديد للطفلة السورية صاحبة عبارة: “يوم كامل ما صليت”

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للطفلة التي نجت من تحت أنقاض منزل متهدم في سوريا، وقد تحسنت حالتها والتي اشتهرت بجملتها “صار لي يوم كامل ما صليت”.

الطفلة السورية ظهرت في مقطع فيديو جديد بحالة جيدة وتدعو الجميع بالدعاء لها.. وقالت في المقطع “ادعو لي”.

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر طفلة سورية جرى إنقاذها من بين الركام والأنقاض، لكنها فاجأت الجميع بطلبها.

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الحرص على الصلاة

وقالت الطفلة، كما ظهر في الفيديو المتداول بشكل واسع عبر “تويتر”: “اليوم كله ما صليت.. صار لي يوم كامل ما صليت”.

وأشاد رواد “تويتر”، بهمة الطفلة الناجية من الزلزال، وحرصها على الصلاة”.

وتتواصل جهود الدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ، لإنقاذ الناجين واستخراج العالقين من بين ركام الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

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