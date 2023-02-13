من الرياض إلى حلب.. المملكة ترسل مساعدات إغاثية إلى سوريا

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت من مطار الرياض، شحنات مساعدة وإغاثة، متوحهة إلى مدينة حلب السورية، للمتضررين ومنكوبي الزلزال المدمر الذي وقع في أجزاء من سوريا وتركيا.

فرق المملكة

وحسب “العربية”، تصل المساعدات إلى حلب، لإيصالها إلى الناجين من الزلزال، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ، للعثور على ناجين، بمشاركة فرق من المملكة.

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الطائرة السادسة

وفي وقت سابق، وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية.

الجسر الإغاثي:

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.