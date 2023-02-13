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ميزة جديدة.. واتساب يختبر مشاركة 100 صورة دفعة واحدة
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ميزة جديدة.. واتساب يختبر مشاركة 100 صورة دفعة واحدة

ميزة جديدة.. واتساب يختبر مشاركة 100 صورة دفعة واحدة

ميزة جديدة.. واتساب يختبر مشاركة 100 صورة دفعة واحدة
٠٢:٤٢:٣١ ص، الثلاثاء، ٢٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب في اختبار ميزة مشاركة عدد أكبر من ملفات الصور عالية الجودة في وقت واحد في الدردشة.

وأوضحت مصادر، أن الشركة تطرح الإصدار التجريبي من WhatsApp 23.3.0.75 لنظام التشغيل iOS، والذي يتيح لبعض المختبرين مشاركة ما يصل إلى 100 ملف وسائط في وقت واحد، وسمح التطبيق في وقت سابق للمستخدمين بمشاركة ما يصل إلى 30 ملف وسائط في وقت واحد في الدردشة، وفقا لـ” WABetaInfo”.

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اختبار الميزة الجديدة

ووفقا للخبراء، يتوفر الآن العدد الأكبر من ميزة مشاركة الملفات لبعض مختبري WhatsApp التجريبيين، ويتوقع النظام الأساسي إصدارها للمستخدمين الآخرين قريبًا، ويضيف المنشور أن بعض المستخدمين قد يكتسبون هذه القدرة بعد التحديث إلى الإصدار 23.3.0.73 أو 23.3.0.74.

ويعمل تطبيق واتساب أيضًا على السماح للمستخدمين بإرسال الصور “بجودتها الأصلية” على إصدار سطح المكتب من التطبيق، وتم الإبلاغ سابقًا عن أن الشركة كانت تعمل على نفس الإمكانية لتطبيقات iOS وAndroid.

ويختبر تطبيق واتساب حاليًا ضغط الصور المرسلة في الدردشات لتوفير المساحة وعرض النطاق الترددي، وتفقد الصور المرسلة عبر التطبيق بالجودة والتفاصيل المطلوبة.

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الكلمات الدلالية:
الواتساب تطبيق واتساب ميزة إرسال الصور واتساب

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