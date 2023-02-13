تصريح من البيت الأبيض بشأن الأجسام المجهولة والفضائيين

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علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، على العديد من الأسئلة التي وردت إلى البيت الأبيض، حول ارتباط الأجسام المجهولة التي ظهرت مؤخرا في سماء أمريكا وكندا بوجود “كائنات فضائية”.

مؤشر وجود كائنات فضائية

ونقلت صحيفة “بوليتيكا” الأمريكية عن بيير قولها: “نعلم أن هناك أسئلة وقلق حول موضوع الكائنات الفضائية لكن نؤكد أنه ليس هناك أي مؤشر لوجود فضائيين أو أنشطة لكائنات من خارج كوكب الأرض في عمليات إسقاط الأجسام الطائرة المجهولة التي حدثت مؤخراً”.

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أجسام من خارج كوكب الأرض

وفي أعقاب سلسلة من إسقاط أجسام طائرة مجهولة، قال قائد القيادة الشمالية الأمريكي وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية الجنرال، جليندي فانهيرك، إنه لا يستبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض أو أي تفسير آخر.

وعندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة الثلاثة التي أسقطتها الطائرات الحربية الأمريكية بالكائنات الفضائية، أجاب: “لا أستبعد أي شيء.. سأترك الأمر لمجتمع المخابرات للكشف عن حقيقة ذلك”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.