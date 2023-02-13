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فريق إغاثة يحفر نفقا طويلا لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا
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فريق إغاثة يحفر نفقا طويلا لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا

فريق إغاثة يحفر نفقا طويلا لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا

فريق إغاثة يحفر نفقا طويلا لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا
٠٢:٢٨:٢٣ ص، الثلاثاء، ٢٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق إنقاذ بريطاني مشارك في أعمال الإغاثة في تركيا، من إنقاذ ناج، كان مدفونا بشكل كامل تحت أنقاض الزلزال.

حفر نفق للناجين

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام فريق الإنقاذ بحفر نفق طويل تحت حطام أحد المباني المنهارة في تركيا.

واستعان الفريق بأجهزة الإضاءة للوصول إلى شخص تحت الأنقاض، بعد انهيار المبنى، وتمكنوا عبر النفق الطويل الذي تم حفره، من الوصول لأحد الأشخاص وكان على قيد الحياة.

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رسالة الطفلة المؤثرة:

من بين هذه الوقائع المؤثرة ما تركته طفلة سورية قضت نحبها تحت الركام ووجدها متطوع من الخوذ البيضاء بين الأنقاض، حيث كتبت في دفترها قائلة :”ماتت رغبتي في كل شيء”.

الطفلة غادة:

بينما خرجت الطفله السورية “غادة” البالغة من العمر 3 سنوات، من تحت الأنقاض في أنطاكيا وأسعفوها الى المشفى وفُقدت لفترة.

ويظهر الفيديو لحظة لقاءها مع والدها الذي نجا من الزلزال وهي لا تعلم أن والدتها قد توفيت.

الطفل أحمد:

كما خرج الطفل السوري “أحمد شرقاط” من تحت الأنقاض بعد 5 أيام ، و أصبح يتيم الأب والأم وفقد أخته أيضاً، ولم يبقَ له أحد إلا الله.

وبعد خروجه يحاول أحد الأطباء أو المسعفين التخفيف عنه حيث بادله الحديث ليكتشف ان الطفل يقوم بحفظ القرآن وأنه يشعر بالراحة أثناء قراءته.

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