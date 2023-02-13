هل تعاني من الاستيقاظ ليلًا.. إليك الأسباب وطرق العلاج

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يعاني البعض من مشاكل الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، مما يتسبب في حالة من الإرهاق وعدم التركيز في الصباح سواء للعمل أو الدراسة.

ويوضح الأطباء أن من أسباب الاستيقاظ المتكرر ليلا ما يلي وفقا لموقع webmd:

أسباب الاستيقاظ ليلاً

1- توقف التنفس أثناء النوم

يعد انقطاع النفس أثناء النوم سببًا شائعًا للعديد من الأشخاص الذين يستيقظون في منتصف الليل، تسبب الحالة تنفسًا ضحلًا وهذا قد يقطع النوم.

ووفقا للأطباء، يمكن أن تتسبب الحالة في استيقاظ الشخص عدة مرات أثناء الليل ، وفي بعض الأحيان قد لا يعرف الشخص حتى ما إذا كان نومه متقطعًا أم لا.

2- كثرة التبول

يعاني البعض من كثرة التبول ليلا، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مثل مرض السكري أو فرط نشاط المثانة أو الحمل أو أولئك الذين يتناولون بعض الأدوية الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول.

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3- الحرارة والتعرق الليلي

قد يشكو البعض من ارتفاع درجة حرارة الجسم ليلاً بسبب العوامل الداخلية وكذلك البيئية، ومن ثم، يمكن للشخص أن يستيقظ في منتصف الليل بسبب التعرق الليلي.

4- النظام الغذائي

تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة يمكن أن يعيق عملية الهضم ويمكن أن تستيقظ مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ.

5- الضوء الأزرق

تصدر الأجهزة والهواتف الذكية ضوءًا أزرقًا من المعروف أنه يؤثر سلبًا على دورة النوم واليقظة في الجسم، وبالتالي ، يمكن أن يوقظك الحمل التكنولوجي الزائد أثناء الليل.

نصائح للحصول على نوم هادئ

وينصح الأطباء للحصول على قدر كاف من النوم ليلا، بأهمية الحرص على النوم مبكرا، وعدم تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين خاصة القهوة، قبل النوم بـ 6 ساعات أو أكثر.

كما يفضل عدم تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم، والامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بساعتين تقريبا، لإتاحة الراحة للمعدة والشخص عموماً.

كذلك يفضل الابتعاد عن الشاشات والأجهزة الذكية قبل النوم، وإطفاء الأنوار حيث تؤكد الدراسات أن الظلام يساعد النوم الهادئ، وعلى العكس تتسبب الإضاءة في القلق وعدم الحصول على النوم العميق.

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