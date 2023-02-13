تسرب مواد سامة بسبب انفجار في ولاية أمريكية

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تسبب خروج قطار يحمل مادة “كلوريد الفاينيل” عن مساره وانفجاره بالقرب من حدود أوهايو بولاية بنسلفانيا، في حملة صارمة للسيطرة على المواد الكيميائية السّامة لمنع حدوث انفجار آخر.

شرق فلسطين

ووقع الانفجار في بلدة تدعى “شرق فلسطين” يقطن فيها حوالى 5000 شخص، فيما حذر المسؤولون من أن الإنفجار سيخلق دخاناً من “الفوسجين” و”كلوريد الهيدروجين” في جميع أنحاء المنطقة.

وحسب “النهار” اللبنانية فإن هذه الغازات شديدة الخطورة يمكن أن يسبّب قيئاً وصعوبة في التنفّس، وقد تمّ استخدامها في الحرب العالمية الأولى.

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سرطان الكبد

اعتبر أستاذ الهندسة البيئية في جامعة “توليدو” أشوك كومار، أن استنشاق الـ”كلوريد الفاينيل” يمكن أن يسبّب الدوار والغثيان والصداع ومضاعفات في التنفس.

كما أشار البروفيسور كيفن كريست، مدير مركز جودة الهواء في جامعة “أوهايو”، إلى أن المادة الكيميائيّة يمكن أن تسبب أيضاً بسرطان الكبد والأعضاء الأخرى.

الحيوانات تموت

من ناحية أخرى، أفاد صاحب أحد مزارع الألبان إن العديد من الثعالب والحيوانات التي يحتفظ بها في ممتلكاته قد أصيبت بمرض مميت، وبدأت بالسعال الشديد وبإسهالٍ كبير، فيما البعض الآخر أصيب بانتفاخ في الوجه مع رفضٍ تام لتناول الطعام.