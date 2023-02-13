“الحربي”: تحديث جديد من أبل يعالج 4 مشاكل بهواتف الآيفون

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أعلنت شركة أبل عن تحديث جديد يعالج بعض الثغرات الأمنية وبعض المشاكل التي تواجه مستخدمي أجهزة الآيفون.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على تحديث شركة أبل الجديد بقوله “إن التحديث الجديد من شركة أبل يحمل رقم ios16.3.1 “.

مزايا التحديث الجديد

وأضاف الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التحديث الجديد من شركة أبل، مهم جداً، حيث أغلقوا بعض الثغرات وسوف نتكلم عنها لاحقاً”.

وتابع سالم الحربي “التحديث الجديد يحل مشكلة ظهور رسالة لا يوجد مساحه كافيه على جهازك الآيفون”، وأيضا عدم مقدرتك على حفظ الصور والبيانات، وأيضا حل مشكلة عدم استطاعتك عمل نسخه احتياطية”.

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تحذير من حالات التجسس

وفي وقت سابق، أوضح الحربي طريقة معرفة وجود أي عمليات تجسس على أجهزة الآيفون بكل سهولة، مؤكداً أهمية حذف أي برامج تجسس فوراً حال وجودها.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”،: “إنه يمكن معرفة أن جهازك الآيفون يتعرض للتجسس من خلال الخطوات التالية”:

أولاً: شيك على شاشة الرئيسية في جهازك ولاحظ وجود أي برامج غريبة وقم بحذفها فوراً.

ثانيا: من خلال الإعدادات والدخول إلى الخصوصية والأمان لاحظ نمط المطور، لو وجدت أنه في حالة تفعيل يعني ذلك أن جهازك تعرض للتجسس وتسطيب برامج تجسسية.

وتابع الخبير التقني سالم الحربي “أنه في حالة الدخول على الإعدادات ثم الدخول إلى الخصوصية والأمن ولم تجد نمط المطور يعمل أو في حالة تفعيل، يعني ذلك أن جهازك ليس عليه أي برامج تجسس بإذن الله.

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